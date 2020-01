Calciomercato Inter: Luis Alberto nel mirino

Calciomercato Inter: Luis Alberto tra gli obiettivi

Ultime Inter, spunta Luis Alberto. Come riportato da footballnews24 i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il centrocampista biancoeceleste.

Dopo aver messo a segno il colpo Eriksen, l’ amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe ancora al lavoro per mettere a segno altri innesti atti ad incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Tra i nomi sull’agenda dell’ ad nerazzurro ci sarebbe anche quello di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, autore di una stagione importante dopo quella passata tormentata da una fastidiosa pubalgia, sta portando la sua Lazio in cima alla classifica.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, e sebbene Lotito si sia già mosso per rinnovargli ed adeguargli il contratto, su di lui ci sarebbero diversi club italiani e stranieri.

Ultime Inter: cifra monstre per lo spagnolo

Tra questi anche l’Inter, pronta a studiare un’offerta per battere la concorrenza: circa 50-60 sarebbero i milioni di euro che Suning potrebbe stanziare per il calciatore. Nelle prossime settimane, o in estate, potrebbero arrivare sviluppi. Difficilmente la formazione di Simone Inzaghi, lanciatissima per un posto in Champions League, si priverà in questa sessione di mercato del fantasista, ma in estate, soprattutto se la squadra capitolina non centrasse l’obiettivo europeo, il centrocampista potrebbe chiedere la cessione.