Calciomercato Inter: per Llorente c’è concorrenza dalla Liga

Calciomercato Inter, concorrenza Llorente: su di lui c’è la Real Socidead

Calciomercato Inter – Llorente | Si complica per i nerazzurri l’affare che vede protagonista il vice-Lukaku. Con Politano sempre più vicino al Napoli, non riesce a sbloccarsi la trattativa per il prestito di Fernando Llorente all’Inter. Ieri colloqui con il suo agente a cena per l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, che non hanno portato però ad un’apertura. La situazione è sempre più bloccata, ma il calciatore di Pamplona non ha voglia di restare a Napoli a guardare. Con Gennaro Gattuso sono ancora meno le apparizioni in maglia azzurra, chiuso dalle scelte di affidare il reparto offensivo ad Arkadiusz Milik. Col rientro di Mertens, sarà ridotto a zero il suo minutaggio ed è per questo che il calciatore starebbe valutando comunque l’idea di lasciare gli azzurri: Real Sociedad alle porte.

News Inter, Llorente è un affare bloccato: il calciatore potrebbe ugualmente dire addio al Napoli

Stando a quanto rivelato dal quotidiano AS, direttamente in Spagna, potrebbe tornare proprio in Liga, il gigante del Napoli, Fernando Llorente. Il centravanti ex Tottenham e Juventus starebbe pensando all’addio imminente e non per forza seguendo l’ex allenatore, Antonio Conte, all’Inter. L’addio dall’Italia è però possibile, il classe ’85 sarebbe finito nel mirino della Real Sociedad. Il club spagnolo potrebbe rappresentare un’occasione importante per ritornare ad essere protagonista.