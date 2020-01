Calciomercato Inter: Lazaro è un nuovo giocatore del Newcastle (UFFICIALE)

Calciomercato Inter, ecco Lazaro per il Newcastle: il calciatore vola in Premier League

Calciomercato Inter – Lazaro | E’ arrivata la news ufficiale, si attendeva solo quest’ultima, per il passaggio di Valentino Lazaro al Newcastle. Il club inglese ha ufficializzato l’acquisto, attraverso il sito proprio del club. Il giocatore austriaco ed ex Hoffenheim non ha trovato molto spazio in nerazzurro, chiuso dalle scelte tecniche dell’allenatore Antonio Conte. E’ per questo che il club interista lo ha spedito in prestito, dopo le avance arrivate dalla Premier League, sponda Newcastle. Il calciatore arriva in Inghilterra dopo aver giocato in maglia nerazzurra in sole undici occasioni, tra poca titolarità e molte panchine.

Notizie Inter, Lazaro al Newcastle: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’operazione

Il Newcastle ha ufficializzato l’acquisto, confermando così le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni. Arriva Valentino Lazaro a titolo temporaneo: l’esterno dell’Inter finisce in Premier League in prestito con diritto di riscatto. Attraverso il sito web del club inglese, è arrivato l’annuncio ufficiale, con annessa prima foto in maglia Magpies. Il club di Saint James’s Park trova il suo esterno, dopo che quest’ultimo era stato messo ai margini dal suo ormai ex club, per gli acquisti arrivati proprio dalla Premier League. Con Ashley Young e Victor Moses è terminata la sua avventura in nerazzurro, pronto a sposare i nuovi colori bianconeri. Di seguito, l’annuncio ufficiale del Newcastle.