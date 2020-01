Calciomercato Inter, idea Slimani: è il piano B per l’attacco

Calciomercato Inter – Slimani | E’ scatenata l’Inter sul mercato e, dopo aver prelevato Moses e Young, la dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere altri colpi importanti in quest’ultima settimana di calciomercato. Nei propri obiettivi resta sempre la massima attenzione sul danese degli Spurs, Christian Eriksen e sulla punta da acquistare in qualità di vice-Lukaku, con i nomi di Giroud e Llorente che restano sempre in pole. I movimenti per l’attacco però sono diversi, perché l’Inter non ha voglia di restare a bocca asciutta quando arriverà a febbraio. Uno dei nomi venuti fuori nella giornata di oggi sarebbe quella dell’ex Leicester, Islam Slimani.

Ultime Inter, Slimani potrebbe chiedere la cessione al Monaco, i nerazzurri ora ci pensano: la situazione

Stando a quanto rivelato dai colleghi di LeSport10, l’Inter starebbe valutando il profilo di Islam Slimani, attaccante del Monaco. In Francia non ha fatto male dopo l’arrivo dalla Premier League: 7 gol in 13 partite, uno score molto interessante per Antonio Conte che vedrebbe in lui la riserva giusta e il piano B ai propri obiettivi di mercato. Giroud e Llorente restano in pole, però l’Inter starebbe facendo fatica a trovare gli accordi totali con i due calciatori e le due società. Il calciatore del club monegasco potrebbe aver voglia di cambiare aria ed è per questo che l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, non si tirerà indietro.