Calciomercato Inter, accordo totale per Eriksen: i dettagli

Come rivelato in diretta a Sky Sport, alla fine l’Inter ha dovuto “cedere” alla richiesta del Tottenham: pur di avere Eriksen, sono state accontentate tutte le pretese del presidente Levy.

Calcio mercato Inter, Eriksen atteso a Milano nelle prossime ore

Tutto fatto, i tifosi possono dare inizio ai festeggiamenti. Dopo l’incontro con Frank Trimboli, intermediario per la trattativa Eriksen, Marotta ha deciso di rompere gli indugi: avere presto il trequartista sarebbe un valore aggiunto, e dopo aver ottenuto il suo sì, sarebbe stato un peccato tirare troppo la corda con il Tottenham e rischiare quindi di perderlo. Sì alla richiesta da 20 milioni, il prezzo fissato dagli Spurs all’inizio di questa vicenda. Come riferito da Sky, il danese dovrebbe arrivare in Italia all’inizio della prossima settimana per firmare il contratto con i nerazzurri e mettersi a tutti gli effetti a disposizione di Antonio Conte. Cosa blocca allora l’annuncio? La mancanza di un sostituto adeguato nel club londinese: gli scout a tal proposito, tra i tanti profili, stanno guardando anche in casa Milan…

