Calciomercato Bologna: Coentrao potrebbe raggiungere CR7 in Serie A

Calciomercato Bologna, Coentrao potrebbe essere il colpo a zero: le ultime

Calciomercato Bologna – Coentrao | E’ una nuova suggestione di mercato quella che porta il nome dell’ex Real Madrid, Fabio Coentrao. Il calciatore portoghese potrebbe approdare in Serie A, raggiungendo l’ex compagno di squadra nel massimo campionato italiano, Cristiano Ronaldo. Si saranno sicuramente scambiati dei messaggi, perché stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, il suo agente sarebbe in stretto contatto con il Bologna di Sinisa Mihajlovic e lo avrebbe proposto proprio ai felsinei. Sullo sfondo, anche la Fiorentina.

Ultime Bologna, Coentrao a parametro zero: su di lui c’è anche la Fiorentina

Lo ha proposto in Serie A, l’agente di Fabio Coentrao, ex calciatore del Real Madrid. Il suo agente, vecchia conoscenza del calcio italiano Fernando Couto, lo avrebbe proposto a parametro zero a Bologna e Fiorentina. Il classe ’88 e campione d’Europa per ben due volte, con le Champions vinte a Madrid, potrebbe arrivare in Serie A. Non gioca da oltre sei mesi, l’ultima squadra è stata il Rio Ave in Portogallo. Adesso Bologna e Fiorentina dovranno cercare di capire che tipo di contributo potrebbe dare l’esterno mancino.