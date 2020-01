Brescia-Milan, le probabili formazioni: Rondinelle senza Balotelli

Brescia-Milan, le probabili formazioni

Brescia Milan probabili formazioni | Si apre con Brescia-Milan la 21° giornata della Serie A 2019-2020. Biancazzurri e rossoneri si affronteranno stasera, 24 gennaio, alle ore 20.45 allo stadio Rigamonti di Brescia per una sfida che può valere molto nella lotta delle due squadre rispettivamente per la salvezza e un posto in Europa. In campionato la squadra di Eugenio Corini è penultima in classifica con appena 15 punti raccolti nelle prime 20 partite ma a una sola lunghezza dal Lecce quartultimo e a 4 dalla Sampdoria sedicesima. Il Milan, ottavo posto con 28 punti, prova a prolungare la sua serie positiva iniziata con il pareggio contro la Sampdoria e proseguita con le vittorie contro Cagliari e Udinese. Il bilancio delle partite giocate dalla due squadre in Serie A e’ favorevole ai rossoneri con 22 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte. In casa del Brescia invece il Diavolo si e’ imposto 9 volte, in 6 casi il risultato e’ stato di parita’ e 6 volte hanno vinto i biancazzurri. All’andata, il 31 agosto scorso, a San Siro, il Milan ha conquistato i tre punti con il risultato di 1 a 0 grazie a una rete di Calhanoglu.

Le scelte di Pioli e Corini

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Alfr.Donnarumma. Allenatore: Corini. A disposizione: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Ayè, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Kjaer, Rodriguez, Bonaventura, Krunic, Suso, Rebic, Piatek.