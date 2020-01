Donnarumma dopo Brescia-Milan: “Abbiamo saputo soffrire. Champions League? Europa nostro obiettivo”

Donnarumma dopo Brescia-Milan

Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sulla sofferenza? Sappiamo soffrire, sapevamo che venire qui non era facile. Siamo riusciti a tenere botta e a vincere. E’ il vostro momento migliore? Il nostro obiettivo è l’Europa, dobbiamo continuare così e non rilassarci. Dobbiamo andare in semifinale di Coppa Italia, ora testa a quella partita. Guardiamo partita per partita, non ci fermiamo. Andiamo avanti cercando di vincere più partite possibili. Sulla difesa? Siamo più compatti, lavoriamo tanto in allenamento. Il merito è di tutta la squadra”.