Ultime Roma, infortunio Diawara: lungo stop, i tempi di recupero

Ultime Roma: ecco quanto starà fuori Diawara

Ultime Roma Diawara | Match deludente per la Roma quello di ieri sera contro la Juventus, specie dopo l’eliminazione per 3-1. L’avventura in Coppa Italia finisce così per la squadra di Fonseca, che peraltro a fine gara ha ricevuto anche un’altra beffa: un altro infortunio per Diawara. Il centrocampista guineano è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per infortunio, e lasciare il posto a Bruno Peres al 76′.

Un problema fisico che ha subito preoccupato i giallorossi, tanto che in mattinata sono stati fatti subito i dovuti esami strumentali. Ebbene proprio stamattina non sono arrivate buone notizie per il giocatore: dopo la visita a Villa Stuart, Diawara ha infatti riportato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Un infortunio parecchio fastidioso, e che potrebbe portare il centrocampista ad uno stop di almeno 2 mesi.

News Roma: infortunio Diawara, come cambiano le scelte di Fonseca

Questo infortunio è certamente una bruttissima tegola per la Roma, soprattutto viste le prestazioni convincenti che aveva fin qui espresso Diawara. Ora Fonseca sarà costretto a cambiare le scelte, magari utilizzando Cristante al fianco di Veretout. Attenzione anche ad un’altra ipotesi: spostare Pellegrini in fase di regia in posizione più arretrata. Per ora in pole sembrerebbe esserci l’ex Atalanta, appena tornato da uno stop. Il tecnico giallorosso studia le scelte soprattutto in vista del derby, match importantissimo in questo momento.