Ultime Milan, Paquetà ha chiesto di non essere convocato

Dopo aver svolto la sessione di allenamento con il resto della squadra, il centrocampista del Milan si è avvicinato a mister Pioli ed ha chiesto esplicitamente di non essere preso in considerazione nella lista dei convocati.

Notizie Milan, Paquetà si rifiuta di giocare col Milan

C’è l’arrivo di Ibra, i miglioramenti di alcuni calciatori come Leao, i punti in classifica che aumentano, ma i rossoneri dovranno fronteggiare anche le situazioni coi calciatori cosiddetti scontenti se vorranno proseguire nella rincorsa agli antichi fasti.

Parliamo degli affaire Piatek, Suso e dello stesso Paquetà: il brasiliano, pur mostrando delle doti importanti, non ha mai inciso davvero in 1 anno di Milan, finendo nelle ultime settimane sempre più ai margini del progetto.

La causa del problema del centrocampista brasiliano

Intorno a lui a questo punto si sta muovendo anche il mercato e così, come riferito da Sky Sport, oggi è arrivata una richiesta inusuale per mister Pioli: il brasiliano non vuole essere convocato per Brescia–Milan, prossimo impegno in Serie A dei rossoneri, in programma venerdì sera al Rigamonti, primo anticipo della 21ª giornata di Serie A.

Il motivo è da rintracciarsi, secondo le parole del giocatore, in uno stato d’ansia attuale che non gli permetterebbe di scendere in campo con la giusta motivazione. Addirittura, poco prima della gara contro l’Udinese, secondo Repubblica sarebbe stato colpito da un vero e proprio attacco di paino.