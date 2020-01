Ultime Lazio, Immobile a muso duro su Instagram: social scatenati

Ultime Lazio, Immobile a muso duro su Instagram

Ultime Lazio Immobile Instagram | Social media scatenati, con tanti messaggi di tifosi di Roma e Lazio che infuocano la stracittadina in programma domenica 26 gennaio alle ore 18, dopo il messaggio che l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha postato in una delle sue stories si Instagram: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”. Secondo quanto riporta il sito esperto in vicende Lazio, “lalaziosiamonoi” il bomber biancoceleste, capocannoniere della Serie A, che martedì sera ha sbagliato in maniera clamorosa un calcio di rigore nella sconfitta della Lazio con il Napoli in Coppa Italia, avrebbe risposto a brutto muso dopo che gli era stato augurato un infortunio in una radio romana.

Notizie Lazio, il post del bomber biancoceleste

L'”augurio” a Immobile, secondo il pessimo clima che si sta instaurando nella Capitale in vista del Derby è la “risposta” dei tifosi romanisti, al coro riservato domenica scorsa da parte della Curva Nord al gioiello giallorosso Nicolò Zaniolo. “Zaniolo salta con noi” è il becero coro partito dalla curva laziale per “festeggiare” l’infortunio dell’attaccante della Roma al ginocchio, a cui lo stesso calciatore aveva prontamente replicato via Instagram con un post, poi rimosso, dal tono inequivocabile: ”Inferiori”. Non un buon viatico per un match che si preannuncia decisivo per la corsa Scudetto della Lazio e che al tempo stesso è sempre ad altissimo rischio a livello di ordine pubblico.