Notizie Napoli, Allan lascia la squadra e vola in Brasile

Allan Marques lascia l’Italia a 3 giorni dalla gara contro la Juventus: il centrocampista del Napoli, al centro di alcune voci di mercato, è tornato di fretta e furia in Brasile.

Ultime Napoli, Allan lascia la squadra

La situazione è complicata, anche se il motivo è lieto. In questo momento il mediano non versa nelle migliori condizioni fisiche a causa di un infortunio di natura muscolare e la sua presenza contro la Juventus era già in forte rischio. Con un viaggio intercontinentale sulle spalle però, le speranze di vederlo in campo domenica sera al San Paolo sono ridotte allo 0. Come riferito da Sky infatti, c’è stato un lieto evento a richiamarlo in patria: si tratta della nascita del terzo figlio. Per questo motivo, ha chiesto un permesso speciale alla società che è stato accordato. Una buona notizia sicuramente per i bianconeri, che a loro volta stanno facendo i conti con un’altra emergenza infortuni, stavolta in difesa.

Scambio Vecino-Allan, i dettagli

Le voci di un clamoroso scambio con l’Inter, al di là della vicenda Politano, si sono rincorse nelle ultime ore. Pare infatti che il brasiliano continui ad essere nei pensieri di Marotta e Ausilio, e che abbiano messo sul piatto Vecino pur di arrivare all’ex Udinese. Giuntoli tuttavia, come riferito da Raisport, ritiene l’ingaggio del nerazzurro troppo alto per i parametri attuali del Napoli, e lo stesso mediano uruguayano non sembra essere particolarmente felice di vestire la maglia azzurra.