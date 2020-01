Miralem Pjanic è intervenuto a margine di un evento dello sponso della Juventus, descrivendo il complicato rapporto con CR7 a proposito dei tiri da fermo.

Ultime Juve, Pjanic e i calci di punizione

Ne ha messi a segno in carriera troppi per voler perdere così l’abitudine. Il bosniaco continua a voler segnare e stupire su calcio di punizione: “Vorrei calciarne di più. Ieri ce le siamo divise, una ciascuno. Tutti pensano che le punizioni siano facili da calciare, ma non è la verità. Richiede allenamento, occorre mettersi in difficoltà negli allenamenti in modo da farlo diventare più agevolein partita, calciare il pallone nel modo più rapido possibile sopra la barriera, che quando i giocatori saltano si trasforma in un muro di due metri. Forte e preciso non è semplice ma è possibile, è solo questione di lavorarci, devo ancora migliorare qualcosa“.

Tra Napoli e Coppa, il Miralem pensiero

Il centrocampista bianconero, ai microfoni di Sportmediaset, precisa che anche quest’anno la Juve vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni, anche se il campionato quest’anno dovesse essere combattuto fino alla fine. A proposito di rivali scudetto: il Napoli lo è stato fino a 2 stagioni fa e Pjanic non dimentica. “Anche se non stanno attraversando un grande momento“, conclude il calciatore, “è sempre una squadra molto pericolosa, che ha grandi valori tecnici. Con la Roma abbiamo vinto una partita da dentro o fuori, è stato importante farlo”.