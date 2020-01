Notizie AS Roma, infortunio Diawara: le condizioni in vista del derby

Ultime AS Roma | Diawara si fa male. Il centrocampista della Roma Amadou Diawara è uscito precauzionalmente al 77esimo della sfida contro la Juventus.

Il calciatore ha lasciato il campo dopo aver avvertito un fastidio al ginocchio sinistro.

Il calciatore, rimasto per 2 mesi ai box dopo l’arrivo in estate dal Napoli, potrebbe esser costretto ad un altro box.

Domani il mediano giallorosso effettuerà accertamenti ma è incerta, a questo punto, la sua presenza nel derby contro la Lazio in programma durante la prossima giornata di campionato. Contro la squadra di Simone Inzaghi, Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, potrebbe esser costretto a schierare la coppia di centrocampo composta da Veretout e Cristante come confermato dopo la gara:

“Emergenza infortuni? Molto preoccupato… Vediamo che succede con Diawara, ma siamo veramente a corto in questo momento. Speriamo che la situazione non sia grave per Amadou, purtroppo dobbiamo pensare alla partita con i calciatori che abbiamo a disposizione”.

Ultime Roma: mercato caldo a centrocampo?

La squadra giallorossa potrebbe esser costretta ad intervenire sul mercato come confermato da Petrachi.