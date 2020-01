Kevin Bonifazi passa dal Torino alla SPAL. Per il giovane difensore granata si tratta di un ritorno. Il calciatore è diretto verso Ferrara. Ancora in attesa il club per quanto riguarda la decisione di Iago Falque.

Calcio mercato SPAL, ecco il ritorno di Kevin Bonifazi

Mercato SPAL – Kevin Bonifazi torna. Colpo in difesa per la SPAL, con la società che mette a disposizione di Semplici un suo pupillo per quanto riguarda il reparto difensivo. Accordo totale tra SPAL e Torino per l’acquisto di Bonifazi, lo stesso calciatore era in attesa da diverse settimane, ma non vedeva l’ora di tornare alla club bianco-celeste. La Spal aveva raggiunto l’accordo con il Torino per il suo acquisto e quello di Iago Falque, ma l’attaccante spagnolo non sembra voler accettare e dunque, per il momento, arriva solo il giovane difensore italiano. Su Iago Falque ci sono diversi club all’estero, oltre alla possibilità di trasferirsi a Dubai.

Ultime SPAL, anche la trattativa Bonifazi si è complicata

Per il difensore, in questa stagione, soltanto 3 presenze in campionato con 1 gol, per un totale di 217 minuti. Ha già vestito per due stagioni la maglia della SPAL, totalizzando 47 presenze e mettendo a segno 5 reti. Un vero e proprio pallino di Semplici che lo accoglie nuovamente a braccia aperte. Kevin Bonifazi torna alla SPAL. Come riportato da Sky Sport, il calciatore si trasferisce in prestito con l’obbligo di riscatto.