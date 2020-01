Calciomercato Sampdoria: accordo con il Napoli per Younes

Calcio mercato Sampdoria: accordo con il Napoli per Younes

Calcio mercato Sampdoria – Younes | La Sampdoria continua a lavorare in questa sessione di mercato di riparazione. Il club blucerchiato cerca la salvezza sotto la guida di mister Claudio Ranieri. Intanto, dal mercato, è appena arrivato il rinforzo in difesa di Lorenzo Tonelli dal Napoli (già lo scorso anno ha vestito la maglia della Samp). Il club di proprietà di Ferrro, però, potrebbe chiudere presto un nuovo colpo con la dirigenza azzurra, si tratta dell’esterno d’attacco tedesco Amin Younes. Il calciatore è in uscita dal Napoli e ha molte richieste sia in Italia che all’estero. Intanto pare sia arrivato l’accordo tra le società.

Calciomercato Samp: in attacco arriva Younes, decisione al calciatore

Come riportato da Sportitalia, Sampdoria e Napoli hanno raggiunto l’accordo per l’acquisto di Amin Younes. Si parla di accordo totale tra i due club, ora però resta da aspettare la decisione finale del calciatore che ha tante altre richieste. Su Amin ci sono infatti Torino e Genoa in Serie A, ma anche diversi club tra Germania e Spagna. Sull’attaccante tedesco hanno messo occhi in diversi club e il calciatore lascerà sicuramente il Napoli in questa sessione di mercato. Nelle prossime ore darà la sua risposta alla Samp che intanto attende per rinforzare il reparto offensivo. Caprari dallo stesso club è in uscita.