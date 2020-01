Calciomercato Roma: idea Madragora dopo l’infortunio di Diawara

Ultime Roma: Mandragora per sostituire l’infortunato Diawara

Ultime mercato Roma Mandragora | La squadra di Fonseca ha subito l’ennesimo infortunio, ancora una volta il club dovrà fare i conti con l’infortunio per Diawara. Il centrocampista guineano è stato infatti costretto ad abbandonare il campo per infortunio nel match di ieri contro la Juve in Coppa Italia. Dopo la visita a Villa Stuart, Diawara ha infatti riportato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro, che potrebbe portare il centrocampista ad uno stop di almeno 2 mesi. Intanto, il club giallorosso, punta Rolando Mandragora dell’Udinese come rinforzo last minute a centrocampo.

Mercato Roma, assalto al centrocampista dell’Udinese: c’è anche la Fiorentina

Su Ronaldo Mandragora, classe 1997, c’è anche la Fiorentina che continua la ricerca per il rinforzo nel reparto di centrocampo. Il valore di mercato del calciatore partenopeo dell’Udinese è di 15 milioni di euro, con un contratto che lo lega all’Udinese fino al 30 giugno 2023. Mandragora è un calciatore messo nel mirino dalla Viola di Commisso, alla ricerca di un calciatore giovane. La Juventus può esercitare a giugno il diritto di opzione per riacquistarlo a titolo definitivo a 26 milioni. La Roma, però, può inserirsi nella possibile trattativa, vista l’emergenza nel reparto di centrocampo. Petrachi dovrà lavorare nell’ultima settimana per accontentare mister Fonseca e completare la rosa per l’ultima parte di stagione tra Serie A ed Europa League.