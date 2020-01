La stagione di Lorenzo Tonelli proseguirà lontano da Napoli: è praticamente ufficiale il passaggio alla Sampdoria in questa sessione di calciomercato. Il difensore classe ’90 torna a Genova dove aveva disputato l’ultima stagione.

Calciomercato Napoli, Tonelli saluta tutti e passa alla Sampdoria

Accordi raggiunti in toto tra le parti per il secondo passaggio di Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. Il difensore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. In questa stagione ha disputato zero minuti ma per Claudio Ranieri resta un rinforzo importante. Attraverso i social network, il difensore ha salutato tutti, compagni e tifosi del Napoli, ringraziandoli per l’immenso affetto.

“Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo!

Porterò sempre Napoli nel 💙“.

Sampdoria, Ranieri completa il reparto difensivo

L’arrivo di Lorenzo Tonelli permetterà a Claudio Ranieri di gestire meglio la rosa. La fase difensiva della Sampdoria non è stata delle migliori: 33 gol subiti in 20 partite. Quello di Tonelli è un ritorno. Ha già giocato con il club blucerchiato nella stagione 2018/19: 19 presenze in campionato e 1 gol contro l’Atalanta. Meno delle 21 presenze fissate per l’obbligo di riscatto da parte del club di Ferrero.