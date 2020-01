Calciomercato Napoli, Tonelli firma con la Sampdoria (UFFICIALE)

Calciomercato Napoli: ceduto Tonelli alla Sampdoria

Calcio Mercato Napoli Tonelli | Tantissime le operazioni di mercato che ha visto coinvolto il Napoli in questa sessione invernale, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri stanno cercando di monetizzare il più possibile da qualche partenza, e da poche ore è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda un giocatore: stando a quanto riportato da CalcioNapoli24, Tonelli ha firmato con la Sampdoria, e il contratto è stato depositato in Lega Calcio.

Per il difensore centrale lo spazio è stato nullo in questa stagione, bene invece gli ultimi due anni in cui l’ex Empoli ha collezionato diverse presenze. Il giocatore va ai blucerchiati in prestito gratuito, con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Questo il saluto ai compagni.

Napoli-Sampdoria: discorsi aperti anche per Younes

I rapporti tra Napoli e Sampdoria sono molto buoni, e l’affare Tonelli ne è stata l’ennesima conferma. La sensazione è che oltre a parlare della firma del difensore, si sia parlato anche di un altro giocatore: Amin Younes, un obiettivo concreto del club blucerchiato. L’esterno tedesco sta trovando pochissimo spazio con gli azzurri, e la squadra ligure potrebbe far fronte alla cessione di Caprari. Ecco che sarà possibile trovare un punto di incontro, magari già a partire dai prossimi giorni.