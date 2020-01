Calciomercato Napoli, Lozano può partire: Everton alla finestra

Calciomercato Napoli: l’Everton pensa a Lozano

Calcio Mercato Napoli Lozano | Una parte di stagione davvero molto delicata per il Napoli, molto deludente in campionato, molto meno nelle Coppe. Gli azzurri stanno portando avanti diverse operazioni di mercato, e in entrata ci sono stati Demme e Lobotka, con il primo che si è subito imposto bene nelle gerarchie di Gattuso. Occhio però anche alle uscite, con qualche giocatore che potrebbe terminare la propria avventura in maglia azzurra. Uno di questi è Hirving Lozano, esterno messicano che fin qui ha un po deluso le aspettative, soprattutto per quanto è stato pagato.

L’ex PSV non ha mai convinto appieno, ne Ancelotti prima, ne Gattuso poi. Ecco che negli ultimi giorni si è aperta l’ipotesi cessione, con alcuni club che si sono già fatti avanti in maniera prepotente. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra che ad aver messo gli occhi sul giocatore sia stato l’Everton. La squadra inglese potrebbe tentare l’affondo.

News Napoli: può partire un altro neo-arrivato?

L’avventura di Lozano al Napoli potrebbe terminare dopo appena 12 mesi, visto soprattutto lo scarso rendimento avuto fin qui dal giovane giocatore messicano. Attenzione anche ad un altro neo-acquisto, Llorente, anche lui sondato da un’altra squadra. L’attaccante spagnolo è stato richiesto dall’Inter, che possa lasciare gli azzurri adesso a gennaio? Questa la situazione attuale.