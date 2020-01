Niente da fare per il Milan, si spengono anche le ultime, residue speranze, di vedere Dani Olmo con la maglia rossonera. Il calciomercato è imprevedibile e in poche ore la concorrenza del Lipsia è diventata asfissiante: i tedeschi hanno alzato vertiginosamente l’offerta e strappato il fantasista alla Dinamo Zagabria, lasciando le briciole al Milan.

Calciomercato Milan, Olmo incontra il Lipsia per chiudere: offerta incredibile

Il Milan attendeva la cessione di qualche pezzo pregiato per affondare il colpo Dani Olmo. Suso, Paquetà e Piatek, però, non sono ancora stati ceduti e il Lipsia ne ha approfittato. Stando a quanto riferiscono i media croati, dopo aver rifiutato la prima offerta da 16 milioni più il 10% sulla futura rivendita, la Dinamo Zagabria ha dovuto cedere al rialzo vertiginoso: 30 milioni subito. Dani Olmo ha già lasciato il ritiro della Dinamo e oggi pomeriggio volerà in Germania per definire i dettagli con il club della Red Bull.

Milan, sfumato Olmo: e ora?

Calciomercato Milan: Olmo va al Lipsia | Niente Dani Olmo, dunque, per il Milan. Ora le possibilità di regalare un rinforzo a Stefano Pioli diminuiscono vertiginosamente. Arrivare a Cengiz Under non è per niente facile, viste anche le ultime uscite con la Roma. Inoltre pare inattuabile uno scambio con Suso che, invece, sembra propenso ad accettare un ritorno in patria, al Siviglia. Il Milan dovrà cercare altri nomi per rinforza il reparto offensivo ma il tempo stringe.