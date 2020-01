Calciomercato Milan e Juventus: Paqueta-Bernardeschi | Non stanno vivendo un periodo positivo nelle rispettive squadre, i due calciatori. Milan e Juventus vivono in casa propria la situazione caotica legata a Paqueta e Bernardeschi. Il brasiliano non riesce ad incidere nel club di Stefano Pioli e ha chiesto addirittura al suo allenatore di non convocarlo per la sfida contro il Brescia (clicca qui per leggere i particolari motivi), mentre il calciatore italiano sta rischiando di perdere l’occasione di Euro 2020, dopo le continue esclusioni del tecnico, Maurizio Sarri. E’ per questo che, stando a quanto ipotizzato dai colleghi di Sky Sport, i due calciatori potrebbero scambiarsi la maglia nell’imminente mercato di gennaio.

News Milan e Juventus, Bernardeschi e Paqueta cercano spazio: le ultime di calciomercato

Risolverebbe la questione in casa Milan e Juventus, quella dello scambio dei cartellini per Paqueta e Bernardeschi. I due calciatori vorrebbero tornare ad essere protagonisti o almeno sentirsi presi in considerazione dal proprio allenamento. Al momento Sky fa sapere che non ci sarebbe nulla in piedi tra i due club, ma quella dello scambio risulterebbe l’ipotesi migliore per trovare una soluzione definitiva ai problemi dei due calciatori. Sullo sfondo per la Juventus, resta ancora l’idea scambio dei cartellini con Rakitic e al Barcellona. Per il brasiliano, invece, ci sarebbe il Paris Saint-Germain dell’ex rossonero, Leonardo, che lo portò al Milan proprio un anno fa.