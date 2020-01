Beffato dal Lipsia, che nelle ultime ore ha chiuso per Dani Olmo, il Milan si guarda intorno per cercare di chiudere qualche colpo negli ultimi giorni di calciomercato. L’idea che stuzzica i dirigenti rossoneri riguarda Rodrigo De Paul, per il quale si potrebbe proporre uno scambio con Piatek.

Calciomercato Milan, piace De Paul: proposto Piatek all’Udinese

Gli “esuberi” non sono ancora stati ceduti e il Milan fatica ad operare sul mercato. Le richieste del club rossonero per Paquetà, Suso e Piatek sono fuori portata per ogni club che si è fatto avanti negli ultimi giorni. Il Milan vuole comunque rinforzare la rosa e cerca di rimediare con qualche idea di scambio alla pari. Stando a quanto riferisce Repubblica, il club rossonero, per rendere vivo il suo calciomercato, starebbe pensando di proporre all’Udinese lo scambio secco Piatek-De Paul, valultati quasi le stesse cifre.

Milan su De Paul, gli spiragli della trattativa

Inseguito a lungo anche dall’Inter, Rodrigo De Paul ora sembra una pedina inamovibile per l’Udinese di Gotti. I nerazzurri hanno puntato tutto su Christian Eriksen, affare che presumibilmente si chiuderà negli ultimi giorni, e De Paul non ha grande mercato in questa sessione invernale. Piatek, d’altro canto, sta vivendo una pessima stagione, dal punto di vista realizzativo e, da quando è arrivato Ibrahimovic, anche dal lato del minutaggio. L’operazione è certamente complicata ma un affare last-minute non sarebbe impossibile.