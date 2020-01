Calciomercato Lazio, salta l’arrivo di Paloschi: Jallow l’alternativa

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio, salta Paloschi: ipotesi Jallow

Calciomercato Lazio Paloschi Jallow | La Lazio e l’entourage di Alberto Paloschi si sono parlati per esporre le rispettive posizioni. La Lazio ha messo in chiaro che le gerarchie, con Immobile titolare inamovibile, e Correa e Caicedo alternative, ma voleva integrare il reparto avanzato con l’attaccante. Gli agenti di Paloschi però hanno rilanciato, chiedendo spazio e garanzia di continuità, perché Paloschi vuole giocare e alla Spal lo sta facendo poco, sono solo sei ad oggi le presenze da titolare. Lo riporta con dovizia di particolari il portale esperto in vicende biancocelesti “lalaziosiamonoi”.

Mercato Lazio, i motivi del disaccordo: le alternative

A fronte di questa richiesta la Lazio si sarebbe irrigidita ma la sensazione diffusa è che la richiesta degli agenti del giocatore sembrerebbe essere stato solo un anticipo delle richieste della Spal, ovvero prestito con obbligo di riscatto a un determinato numero di presenze. Il club di Lotito di contro è disposto a parlare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Su questa base difficilmente l’affare andrà in porta e ad oggi si può considerare di fatto saltato. La Lazio però, ormai a pieno titolo nella corsa Scudetto, non può reggere l’impatto del resto della stagione solo con la rosa attuale. Un innesto da qui a fine mercato ci sarà comunque. Il nome caldo è quello di Lamin Jallow centravanti della Salernitana, club peraltro di Lotito. Non sarà difficile trovare l’accordo.