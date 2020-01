Calciomercato Lazio, Immobile nel mirino del Barcellona per gennaio

Calciomercato Lazio: il Barcellona pensa ad Immobile

Calcio Mercato Lazio Immobile | Un campionato davvero straordinario quello della Lazio, attualmente terza in classifica e sempre più costante nel rendimento. Simone Inzaghi ha saputo forgiare una squadra quasi perfetta, che può godersi il giocatore italiano in questo momento più forte: Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste sta vivendo una stagione di assoluta grazia, ed ha totalizzato 23 gol in campionato, una cifra mostruosa se si pensa allo storico record di Higuain.

Ciro si è preso la Capitale, e si è preso soprattutto gli elogi da parte di tantissimi addetti ai lavori, oltre che interessamenti da parte di numerose squadre. A proposito di questo pare ci sia una voce di mercato che se fosse vera avrebbe del clamoroso. Stando a quanto riportato da El Gol Digital, pare che anche il Barcellona sia sulle tracce dell’attaccante. I blaugrana dovranno infatti far fronte al grave infortunio di Suarez, il quale ha praticamente terminato in anticipo la stagione.

Notizie Lazio: Immobile non si tocca

La Lazio sta disputando un campionato importante, e mai come quest’anno vede la Champions League, e addirittura qualcosa in più. I gol di Immobile sono ovviamente la linfa vitale della squadra capitolina, ed ovviamente una cessione in questa sessione è da escludere categoricamente. Lotito lo blinderà, e valuta il suo giocatore ben 65 milioni di euro. Intanto per Immobile sono arrivati dei piccoli disguidi su Instagram, ecco la situazione.