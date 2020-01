Calciomercato Juventus, Semedo nuovo nome per la difesa: i dettagli

Calciomercato Juventus, Semedo nuovo nome

Calciomercato Juventus Semedo | Emergenza in difesa per la squadra di Maurizio Sarri. Agli infortuni dei lungodegenti come Chiellini, ormai però prossimo al rientro, Demiral e De Sciglio si sono aggiunti in queste settimane quelle degli esterni Danilo e Alex Sandro. I tempi di recupero non sono complicatissimi ma la sensazione prevalente è che la Juventus nella fase decisiva della stagione corre lo stesso rischio dello scorso anno, quello di trovarsi con gli uomini contati nel momento decisivo. Obbligatorio il ricorso al mercato.

Mercato Juventus, il ko di Danilo

Secondo quanto riferisce il portale esperto in trattative di mercato, calciomercato.it, nella serata di ieri a margine della sfida di Coppa Italia con la Roma il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici avrebbe aperto un secondo fronte di scambio con il Barcellona. Nel corso della trattativa, invero piuttosto complicata con il club catalano per lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi, ha chiesto notizie su Nélson Cabral Semedo classe 1993, terzino portoghese di origini capoverdiane, difensore del Barcellona e della nazionale del suo Paese. Semedo è seguito dal procuratore Jorge Mendes, lo stesso di Ronaldo. E’ sostanzialmente al margine della rosa blaugrana, per lui 15 presenze in stagione, pochissime da titolare, valore nominale di mercato 40 milioni di euro, contratto che lo lega al Barcellona in scadenza al 30 giugno 2022. L’ipotesi in campo è quella del prestito con obbligo di riscatto. L’affare può decollare.