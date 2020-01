Calciomercato Cagliari: colpo Pjaca dalla Juventus, domani le visite

Calciomercato Juventus, è fatta per Pjaca al Cagliari: domani le visite

Calciomercato Juventus Pjaca Cagliari | Oggi si è chiuso il trasferimento di Marko Pjaca dalla Juventus al Cagliari. L’esterno offensivo croato passa al Cagliari dopo un periodo sfortunato tra infortuni e tanta panchina. Il calciatore proverà a rilanciarsi in Sardegna, all’età di 24 anni, per dimostrare alla Juve di essere valido per restare in bianconero in futuro. Troppi gli stop caratterizzati dalle ginocchia assai fragili del giovane calciatore. Di fatto, ieri sera, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici in diretta tv prima di Juventus-Roma di Coppa Italia ha ufficializzato il trasferimento.

Mercato Juventus, Pjaca al Cagliari: visite e poi il volo

Ad anticipare il trasferimento è stato lo stesso direttore sportivo della Juventus Paratici. La formula dell’accordo sarà quella di un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari. L’operazione dovrebbe concludersi per circa 13 milioni di euro. Il Cagliari, intanto, attende l’attaccante per le visite mediche di rito che si terrano domattina a Roma alla clinica Villa Stuart. Il croato, di proprietà della Juventus effettuerà i test fisici nella clinica romana e poi volerà subito in Sardegna, dove troverà la sua nuova squadra ad abbracciarlo. Un rinforzo ulteriore per mister Maran che dopo un periodo poco positivo ha il dovere di far sognare nuovamente i tifosi del Cagliari per un posto in Europa.