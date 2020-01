Calciomercato Juventus, è fatta per Pjaca al Cagliari: i dettagli

Calciomercato Juventus, è fatta per Pjaca al Cagliari

Calciomercato Juventus Pjaca Cagliari | Oggi è il giorno giusto per chiudere il trasferimento dell’esterno offensivo croato al Cagliari. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. “Se tutto andrà come deve andare – sottolinea il quotidiano sportivo di Torino -, per Marko Pjaca prenderà il via l’ennesimo tentativo di rinascita ad appena 24 anni, con la speranza che il destino lo accompagni finalmente dopo due crociati rotti e altri guai a ginocchia assai fragili. A Cagliari lo stanno aspettando, da Cagliari il ragazzo vuole tornare a dimostrare il proprio valore”. Di fatto ieri sera il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici in diretta tv ha ufficializzato il trasferimento.

Mercato Juventus, i dettagli dell’accordo

Come anticipato da Paratici la formula finale dell’accordo sarà quella di un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari. Il prezzo complessivo dell’operazione è di circa 13 milioni. La classica trattativa “win-win”, dove ci guadagnano tutti, una soluzione che consentirebbe al club bianconero di poter controllare ancora un giocatore finora molto sfortunato e che a Torino s’è visto pochissimo e al club di Tommaso Giulini “di sfruttare un capitale vero, in buona parte inesplorato, e che se riuscirà ad accumulare presenze su presenze nel prossimo campionato e mezzo sarà pesantemente rivalutato”. Il Cagliari attende l’attaccante per le visite mediche. Dovrebbe essere in Sardegna in giornata.