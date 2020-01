Il Barcellona non molla Federico Bernardeschi e affonda con la Juventus per arrivare, già in questa finestra di calciomercato, all’attaccante, provando ad inserire ancora Rakitic nella trattativa. Le proposte di scambio alla pari non hanno convinto i bianconeri che hanno chiesto un importante conguaglio ai blaugrana.

Calciomercato Juventus, rifiutata l’offerta del Barcellona per Bernardeschi: Rakitic più conguaglio

L’attaccante ex Fiorentina è seguito da tempo dai dirigenti del Barcellona c in questa sessione di mercato hanno più volte provato a convincere la Juventus. L’ultima offerta, stando a quanto riferisce Sky Sport, è stata ancora rifutata dai bianconeri. La società di Josep Maria Bartomeu ha alzato ancora la posta, ma non basta: proposto lo scambio Rakitic-Bernardeschi più 10 milioni di euro. L’offerta non è stata ritenuta congrua dai Campioni d’Italia che vorrebbero 30 milioni più il cartellino del centrocampista croato.

Bernardeschi-Rakitic, due facce della stessa medaglia

Barcellona e Juventus stanno tentando di intavolare una trattativa alquanto difficile in termini economici. Molto più conveniente, invece, dal punto di vista tecnico-tattico. Bernardeschi, alla corte di Quique Setién, troverebbe il modulo adatto alle sue caratteristiche e forse anche un po’ di spazio in più. Dicasi lo stesso per Ivan Rakitic che non sta affatto vivendo una stagione felice in balugrana e con Maurizio Sarri potrebbe ritrovare il sorriso in campo. Da capire, dunque, se la trattativa tornerà nel vivo o se il secco no della Juventus, ha posto fine ad ogni speranza.