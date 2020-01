Calciomercato Inter, Vecino chiesto dallo United: la risposta dei nerazzurri

Calciomercato Inter: la risposta dei nerazzurri alla proposta dello United per Vecino

Calcio Mercato Inter Vecino | Tantissime le operazioni di mercato per l’Inter, letteralmente scatenata in questa sessione invernale. Ausilio e Marotta pensano ai grandi colpi per gennaio, ma allo stesso tempo dovranno valutare attentamente anche la questione legata alle cessioni, tentando di monetizzare il più possibile. Antonio Conte sembra aver definito le sue gerarchie in maniera quasi definitiva, soprattutto a centrocampo, dove il numero di giocatore è molto alto, probabilmente anche troppo.

Ecco che qualcuno partirà senza ombra di dubbio, come ad esempio Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato accostato anche al Napoli nelle ultime ore, ma a quanto pare c’è un club che in questi giorni sta insistendo parecchio: il Manchester United. I Red Devils stando a quanto riportato da Sky, pare abbiano chiesto Vecino in prestito fino a fine stagione. La risposta dei nerazzurri? Un no secco, operazione fattibile soltanto a titolo definitivo.

News Inter: Vecino resta in Italia?

Il futuro di Matias Vecino è parecchio incerto, specie dopo le ultime avance ricevute dall’Inghilterra. L’ipotesi Napoli non è da scartare, anche se ad oggi l’operazione scambio con gli azzurri appare molto complicata da mandare in porto. L’Inter dovrà saper aspettare, soprattutto se vuole ricavare il massimo profitto dalla cessione, si attendono novità nei prossimi giorni.