Calciomercato Inter, Moses è un nuovo giocatore nerazzurro (UFFICIALE)

Calciomercato Inter: arriva Moses, ora è ufficiale

Calcio Mercato Inter Moses | Il mercato di Serie A continua, e le squadre principali sono senza dubbio le più attive, soprattutto per quanto riguarda i colpi in entrata. Uno di questi è l’Inter, che negli ultimi giorni ha accelerato per diverse operazioni, tra cui quella di Moses. Il terzino nigeriano era già arrivato in Italia, ma da poco è arrivata l’ufficialità sul suo acquisto, tramite il sito ufficiale nerazzurro.

L’ex Chelsea arriva in prestito dal Fenerbache, ma il suo cartellino è di proprietà del Chelsea. Moses si è già incontrato con i suoi nuovi compagni, e nella serata di ieri era a cena con tutti gli altri.

Moses: pupillo di Conte, acquisto intelligente

Victor Moses ha già iniziato la sua esperienza italiana, incontrando i suoi compagni per il “dovuto rito di iniziazione”. Il nigeriano arrivava da qualche stagione parecchio sotto tono, e il suo momento migliore lo ha avuto senza dubbio sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico ha fatto tanto per averlo, e adesso potrò finalmente riaverlo a disposizione. Un amore che non è mai tramontato, e che adesso sarà alimentato ancor di più. Moses è un acquisto intelligente, specie vista la sua duttilità: capace di giocare terzino in una difesa a 4, o meglio ancora esterno basso in un centrocampo a 5, modulo preferito del tecnico nerazzurro.