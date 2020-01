Valentino Lazaro potrebbe già salutare l’Inter in questa finestra di calciomercato: è forte l’interesse del Newcastle. L’esterno non ha convinto Antonio Conte che spesso e volentieri gli ha preferito Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio e per questo potrebbe essere ceduto.

Calciomercato Inter: Lipsia e Newcastle si contendono Lazaro

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale alfredopedulla.com, il calciatore austriaco piace tanto al Newcastle di Steve Bruce ma nelle ultime ore si è fatta viva la concorrenza del Lipsia. Ieri sera il club tedesco ha provato a riportare il calciatore in Bundesliga ma nelle ultime ore c’è stato un rilancio del Newcastle, pronto ad assicurarsi corsa e polmoni sulla fascia destra. Nulla ancora è deciso ma la svolta sembra essere davvero vicina.

Inter, obiettivo attaccante e centrocampista

Viste le difficoltà per arrivare ad Arturo Vidal, l’Inter nelle ultime ore si è fiondata su Allan Marques. Il centrocampista del Napoli non è stato convocato per la gara di Coppa Italia per un affaticamento muscolare ma i problemi precedenti con la società e l’uscita dal campo dopo la sostituzione con la Lazio hanno fatto pensare ad una rottura con il club. Ecco che il club milanese ha proposto lo scambio con Matias Vecino, fuori dal progetto di Antonio Conte. Con il Napoli, poi, l’asse potrebbe essere anche più caldo del previsto. C’è l’interesse partenopeo per Politano ma l’offerta non sembra ancora soddisfare le richieste nerazzurre: 20 milioni sono pochi. Il Napoli potrebbe inserire nella trattativa Fernando Llorente con Conte ben felice di accoglierlo.