Calciomercato Inter, Lazaro ha scelto il Newcastle: i dettagli

Aggiornamenti per il mercato dell’Inter, Valentino Lazaro sta per partira: dopo un testa a testa con il Lipsia, alla fine l’ha spuntata il Newcastle.

Calcio mercato Inter, Lazaro ai saluti

Nel giorno dell’arrivo di Moses, l’Inter si prepara a salutare Lazaro. L’esterno ex Hertha Berlino andrà in Premier League: ad attenderlo ci sono i Magpies, che l’hanno preso in prestito con diritto di riscatto. Battuta quindi la concorrenza del Lipsia, club vicino al suo agente, che aveva provato ad inserirsi negli ultimi giorni. Il giocatore, stando ai media inglesi, sarebbe anche atteso nelle prossime ore in Inghilterra.

Cifre e dettagli dell’operazione

A riferire i dettagli dell’operazione è Sky Sport: trasferimento a titolo temporaneo per la cifra di 1,5 milioni di euro, con un’opzione per il riscatto in capo al Newcastle già fissata intorno ai 23 milioni di euro. Marotta è riuscito così ad evitare la minusvalenza, visto che si tratta di una cifra vicina a quella che hanno sborsato i nerazzurri per acquistarlo 6 mesi fa. Un esborso considerevole, che purtroppo l’esterno non è riuscito a vidimare in campo, pur essendo un tornante e tutta fascia di quelli graditi ad Antonio Conte, che gli ha concesso soltanto 423 minuti tra Serie A e Champions League, ricevendo in cambio soltanto 1 assist per competizione.