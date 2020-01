Calciomercato Inter: Eriksen, è fatta! Domenica già a San Siro

Ultime mercato Inter-Eriksen | In queste ultime ore la trattativa per Christian Eriksen sembrava si fosse bloccata, a causa dell’allenatore ex Inter Jose Mourinho. Ora però arriva un nuovo rilancio nerazzurro di 20 milioni, quelli richiesti dal club londinese. Il Tottenham ha accettato l’offerta! 15 milioni più 5 di bonus. Il calciatore domenica sarà già a San Siro per Inter-Cagliari! Dopo l’arrivo di Moses in queste ultime ore, e prima di Young, ora arriva il terzo rinforzo dalla Premier League. Eriksen ha incontrato il suo presidente nei giorni scorsi, il calciatore ha ribadito che lui vuole andare all’Inter in questa sessione di mercato invernale. Il numero uno del Tottenham non ha ceduto e mai sceso dai 20 milioni di euro richiesti e l’Inter ha chiuso il colpo. Secondo quanto raccolto da da Inter news, l’Inter avrebbe infatti alzato l’offerta per Eriksen: 15 milioni più 5 di bonus. per un totale di 20 complessi. Il calciatore andrà a guadagnare 10 milioni l’anno fino al 2024.

Mercato Inter, Eriksen ad un passo. Le parole di Marotta

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, ad dell‘Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport anche di mercato e della situazione in casa Inter riguardo il fantasista danese nei giorni scorsi: