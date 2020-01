Calciomercato Inter: Eriksen, Marotta e Ausilio a cena con l’intermediario

Calciomercato Inter: Eriksen in arrivo, Marotta e Ausilio a cena con l’intermediario della trattativa in questo momento

Ultime Mercato Inter: Eriksen ad un passo! Il trequartista danese è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Un grande regalo fatto dalla società per Antonio Conte. Il calciatore domenica sarà già allo stadio San Siro di Milano per Inter-Cagliari. Colpo groppo della società nerazzurra che lancia la sfida alla Juventus per il primo posto. In questi minuti Marotta e Ausilio sono a cena con gli intermediari della trattativa che è ormai ad un passo dalla chiusura. A riportarlo sono i colleghi di Sportitalia. Affare da 20 milioni di euro (15+5 di bonus), 10 milioni l’anno al calciatore. il Tottenham ha già ufficializzato il sostituto nei giorni scorsi.