Calciomercato Inter, per Eriksen spunta il Barcellona: strategia o interesse concreto?

Calciomercato Inter, c’è anche il Barcellona su Eriksen: potrebbe essere una strategia di mercato

Calciomercato Inter – Eriksen | Avrebbe chiuso l’Inter per Christian Eriksen, come vi abbiamo raccontato nel corso della serata (clicca qui per saperne di più). Adesso però arrivano nuove news sulla trattativa, con il Tottenham che non avrebbe alcuna voglia di negoziare per il calciatore danese. La società farà di tutto per monetizzare il più possibile dall’operazione che porta all’Inter. Alcune informazioni raccolte da Sky UK, rivelano che ci sarebbe anche il Barcellona su Eriksen. Questa notizia però potrebbe esser filtrata dall’Inghilterra e direttamente dagli Spurs, per lanciare una sorta di messaggio all’Inter: nessuna negoziazione sul costo di Eriksen.