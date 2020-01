Calciomercato Inter, affondo per Chong: può arrivare a gennaio

Calciomercato Inter, affondo per Chong

Calciomercato Inter Chong | Non si sblocca ancora la trattativa per il passaggio di Christian Eriksen all’Inter. La chiusura è attesa per il weekend con il via libera del Tottenham ma ancora passi avanti sostanziosi non ci sono stati e nel braccio di ferro spunta sempre il tecnico portoghese Josè Mourinho che ieri ha inserito il centrocampista danese degli Spurs tra i convocati per la sfida contro il Norwich, facendo tra l’altro scendere in campo. In casa nerazzurra c’è comunque fiducia, e ottimismo anche perché il ventisettenne avrebbe avanzato le sue intenzioni per un trasferimento a Milano. L’Inter comunque nell’attesa di un sì da Londra, previsto per oggi l’incontro decisivo, punta dritto su Tahith Chong ala destra classe ’99 del Manchester United.

Mercato Inter, l’offerta per l’esterno dello United

Chong è libero di trovare un’altra squadra a giugno ma dopo la seconda visita del suo agente nella sede dell’Inter la trattativa sembra davvero a buon punto. Sul giovane dei Red Devil c’era anche la Juventus che avrebbe però allentato la presa. L’Inter, come riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport, nel corso delle ultime settimane ha incontrato spesso uno dei suoi agenti Mohamed Sinouh, dello Stellar Group, l’ultima volta martedì, arrivando a offrire un quinquennale da 2 milioni l’anno a salire a partire dal prossimo primo luglio. Ma non è da escludere l’ipotesi che il ragazzo possa approdare alla corte di Conte già a gennaio. E’ in campo l’ipotesi che Chong possa essere girato

per almeno una stagione allo Jiangsu Suning.