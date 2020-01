L’ultimo posto non può essere sottovalutato per il Genoa di Preziosi che nell’ultima settimana del calciomercato invernale dovrà fare di tutto per portare rinforzi a Davide Nicola: pronto l’assalto a Younes o Iago Falque.

Calciomercato Genoa: in attacco arriva Younes o Iago Falque?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione sul mercato del Genoa che sta cercando rinforzi in vari reparti per risollevare una classifica poco felice. Nicola ha chiesto dei rinforzi soprattutto in attacco dove l’infortunio di Kouame ha causato molti danni di rendimento. Il solo Pandev coadiuvato da uno tra Sanabria, Pinamonti e Favilli, non può risolvere i problemi in fase realizzativa ed ecco che il Grifone si è fiondato sul mercato. I nomi ormai noti sono quelli di Amin Younes del Napoli e di Iago Falque del Torino. Per il secondo sarebbe un ritorno in rossoblù ma la società di Pegli pare abbia messoi gli occhi sull’attaccante tedesco del Napoli e nelle ultime ore si sono intensificati i colloqui.

Genoa, si chiude per Masiello

Il Genoa sta lavorando con l’Atalanta per chiudere la trattativa destinata a riportare a Genova Andrea Masiello, in uscita dal club nerazzurro. Sarebbe uno dei rinforzi più importanti attesi dal tecnico Nicola, anche se per il reparto arretrato rimane aperta la pista che porta al baby talento argentino Bruno Amione. Intanto è andata a buon fine la trattativa per Eriksson dall’IFK Goteborg.