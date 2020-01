Calciomercato Genoa: Masiello accetta e lascia l’Atalanta, pronto il trasferimento

Calcio mercato Genoa Masiello | Andrea Masiello al Genoa, una trattativa nata in pochi giorni e ormai già quasi conclusa. Il difensore Andrea Masiello è ormai pronto a salutare l’Atalanta dopo nove stagioni. Per il classe ’86 si tratta di un ritorno in Liguria. Infatti, nella stagione 2007-08, il calciatore ha vestito proprio la maglia del Genoa di Preziosi. Ora torna, accettato il trasferimento e l’offerta del club rossoblù. Nei prossimi giorni già può arrivare il suo passaggio. Un rinforzo importante per la squadra allenata da Davide Nicola che è in piena zona retrocessione.

Genoa, si chiude per Masiello: ha accettato il ritorno

Il difensore italiano è legato a un contratto con l’Atalanta fino al 2021, ma pare abbia accettato l’offerta del Genoa (biennale con opzione per il terzo) per andare a lottare per la salvezza. Con l’acquisto di Caldara si riducono ulteriormente gli spazi per lui all’Atalanta di Gasperini, che ormai è pronto a salutare dopo 9 stagioni. Il calciatore arrivò all’Atalanta dal Bari nell’estate del 2011 per circa 3 milioni di euro. Il difensore di 33 anni è cresciuto con il club bergamasco, arrivando fino agli ultimi anni gloriosi tra Europa League e Champions League. Sarebbe uno dei rinforzi più importanti attesi dal tecnico Nicola, anche se per il reparto arretrato rimane aperta la pista che porta al baby talento argentino Bruno Amione. Oggi ufficializzato l’acquisto di Eriksson (ex Cagliari) dall’IFK Goteborg per il centrocampo.