Calciomercato Fiorentina, Pedro ceduto al Flamengo (UFFICIALE)

Calciomercato Fiorentina: Pedro va al Flamengo

Calcio Mercato Fiorentina Pedro | Una stagione parecchio altalenante per la Fiorentina, la quale in questa prima parte di campionato ha avuto parecchie difficoltà soprattutto in zona offensiva. Gli attaccanti hanno faticato un po, e con Montella prima e con Iachini dopo, la squadra viola sembra non aver ancora trovato la giusta quadratura. Chi era arrivato a Firenze con qualche aspettativa era sicuramente Pedro, centravanti ex Fluminense, il quale non è riuscito ad imporsi in Serie A.

Poche presenze, pochi minuti, e un rendimento da oggetto misterioso. Nelle ultime ore è arrivata un’ufficialità, ovvero della cessione di Pedro. La Fiorentina tramite un comunicato ha infatti annunciato la partenza del giocatore a titolo temporaneo al Flamengo fino al 31 dicembre 2020. Il club brasiliano avrà il diritto di riscatto sul classe 97′.