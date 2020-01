Calciomercato Fiorentina, Mandragora nel mirino

Calciomercato Fiorentina Mandragora | Dopo Cutrone la Fiorentina prepara

l’assalto a un centrocampista, Mandragora è il nome caldo, e un difensore. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Il direttore sportivo della Viola a inizio settimana sarà a Milano puntando a strappare il massimo alle migliori condizioni. I nomi. Resta aperta la pista che porta a Duncan del Sassuolo ma la richiesta dei neroverdi è esorbitante, 18 milioni di euro. C’è il gradimento del calciatore che però non forzerà la mano per essere ceduto. Sempre secondo il quotidiano sportivo di Torino non va accantonata quella che porta al granata Meitè.

Mercato Fiorentina, assalto al centrocampista dell’Udinese

In parallelo, in queste ora, sta riprendendo quota un nome su cui la Fiorentina aveva puntato in estate: Ronaldo Mandragora, classe 1997, valore nominale di mercato 15 milioni di euro, contratto che lo lega all’Udinese in scadenza al 30 giugno 2023. Mandragora, sottolinea Tuttosport, è “un giocatore che ha tutto quel che vuole Commisso: gioventù , qualità, personalità. Un giocatore che Pradè conosce bene e stima tanto, un sogno più che un’idea”. L’affare però non è semplice. Mandragora è un punto fermo dell’Udinese e su di lui la Juventus può esercitare a giugno il diritto di opzione per riacquistarlo a titolo definitivo a 26 milioni. Potrebbe essere una chiave per aprire la trattativa Chiesa. Per la difesa i nomi in corsa sono rimasti due: Bonifazi e Juan Jesus. Uno approderà a Firenze.