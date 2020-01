Calciomercato Fiorentina, prima offerta per Amrabat: Napoli sullo sfondo, la situazione

Calciomercato Fiorentina – Amrabat | Il calciatore marocchino, Sofyan Amrabat, è conteso tra Fiorentina e Napoli. Il club azzurro avrebbe un accordo economico con il Verona per il calciatore, ma si sarebbe inserita con prepotenza la Fiorentina nella trattativa. Il club viola avrebbe avanzato anche un’offerta per il cartellino del giocatore, che però non ha soddisfatto le richieste del club scaligero. Primo incontro quest’oggi, come rivelano i colleghi di Sky Sport, in cui il club toscano avrebbe fatto la prima offerta concreta, ma più bassa ancora di quella dei partenopei. Adesso c’è da capire società e calciatore cosa decideranno per il proprio futuro, in attesa di un rilancio della Fiorentina.