Calciomercato Bologna, Lyanco nel mirino: sondaggi con il Torino

Il Bologna è alla ricerca di un difensore centrale. Le difficoltà sono palpabili in campionato e le assenze fanno paura a Sinisa Mihajlovic. Nelle ultime ore è nato un interesse per Lyanco del Torino, da sempre gradito al tecnico serbo.

Calciomercato Bologna, Lyanco è il nome nuovo

Le difficoltà per arrivare a Kevin Bonifazi, primo nome della lista del direttore sportivo Riccardo Bigon, permettono al club felsineo di guardarsi intorno: nel mirino c’è anche Alexandar Dragovic del Bayer Leverkusen, in scadenza a giugno. Stando a quanto si legge sul portale calciomercato.com, l’ultimo nome, in ordine temporale, è quello di Lyanco Evangelista, difensore del Torino che piace da sempre a Sinisa Mihajlovic.

Bologna, per la difesa piace anche Yuto Nagatomo

L’emergenza in difesa riguarda anche il ruolo di terzino e il presidente Joey Saputo è pronto a riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta del giapponese Yuto Nagatomo. Stando a quanto rivelato da Fanatik, i felsinei avrebbero raggiunto anche un accordo per il calciatore ex Inter, che andrà in scadenza di contratto a giugno. Il Galatasaray ha già prelevato dal Lipsia Saracchi ed ecco che le possibilità di arrivare a Nagatomo aumentano. In posizione più defilata c’è l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, sul quale, però, è molto forte l’interesse dell’Hellas Verona che potrebbe avere anche altri movimenti di calciomercato con i nerazzurri.