Calciomercato Atalanta, Bellanova nome nuovo per la fascia: i dettagli

Calciomercato Atalanta, Bellanova nome nuovo

Calciomercato Atalanta Bellanova | L’Atalanta acquista a titolo definitivo Lennart Czyborra dall’Heracles Almelo. Lo comunica la società stessa in una nota apparsa sul proprio sito e diffusa su tutti gli account social del Club. Nato il 3 maggio 1999 a Berlino, ha vestito nelle giovanili tra le altre le maglie di Union Berlino, Herta Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04, prima del passaggio all’Heracles Almelo nell’estate del 2018. Esterno sinistro, mancino naturale di buona gamba, dal 2016 è nel giro delle nazionali giovanili tedesche: U18, U19 e U20 con cui debutta nel novembre 2018 allo stadio Ricci di Sassuolo segnando all’Italia la sua prima rete con la maglia della nazionale nel 3-3 della quarta giornata dell’Elite League.

Mercato Atalanta, assalto al giovane del Bordeaux

Oltre a Czyborra, riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport, la Dea sta per chiudere anche per un secondo giovane esterno che però gioca a destra. Si tratta di Raoul Bellanova, “nativo di Rho e con un passato nelle giovanili del Milan: il classe 2000 era stato ceduto l’anno scorso al Bordeaux ma in Francia non ha giocato una prima parte di stagione entusiasmante”. I dirigenti nerazzurri lo tengono sotto controllo da tempo, l’operazione si sta imbastendo sulla base di un prestito per 18 mesi con

successivo diritto di riscatto a favore della Dea per 3-4 milioni di euro. Un altro nome che circola con insistenza è quello del centrale dei croati dell’Osijek Bosko Sutalo, classe 2000: non ci sono ancora passi avanti decisivi ma la situazione va monitorata.