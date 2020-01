Calciomercato Juventus, occasione Coutinho: il Bayern non lo riscatterà

Calciomercato Juventus, idea Coutinho: non verrà riscattato dal Bayern Monaco

Calciomercato Juventus – Coutinho | Rappresenta ora una vera e propria occasione di mercato, l’ex Barcellona e Liverpool, Philippe Coutinho. Quella che è una vecchia conoscenza del campionato italiano potrebbe vedere nel suo futuro ancora la Serie A. Come rivelato dai colleghi di ‘Bild’, il Bayern Monaco non sarebbe intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto per il calciatore brasiliano. Non ha convinto particolarmente in Bundesliga, al contrario di Perisic su cui il club tedesco farà affidamento anche per le prossime stagioni. Farà ritorno alla base, tornando al Barcellona a fine stagione, perché il riscatto risulterebbe troppo oneroso per i vertici del club bavarese.

Notizie Juventus, Coutinho adesso rappresenta un’occasione: il club bianconero potrebbe pensarci a giugno

Sei mesi in Bundesliga, al Bayern Monaco, ma tanta discontinuità per Coutinho. La cifra che tocca i 120 milioni risulta troppo elevata per il club di Monaco, che non avrebbe alcuna intenzione di riscattare il calciatore. 7 gol in 23 partite, non pochissimi, ma non all’altezza della valutazione di mercato del club blaugrana. Una stagione altalenante, che ha un po’ compromesso la sua stessa valutazione economica. E’ per questo che, potrebbe spuntare nuovamente la Juventus sul calciatore. Oltre alle big inglesi – Tottenham, Chelsea e Manchester United – potrebbe esserci sullo sfondo anche la Juve, che seguiva il calciatore non molto tempo fa. Rappresenterebbe ad oggi una vera e propria occasione di mercato, se il Barcellona dovesse abbassare le proprie pretese economiche, dopo le stagioni non ad altissimo livello.