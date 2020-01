Ultime Milan, Castillejo: “Abbiamo mangiato merda. Ibrahimovic invece…”

L’arrivo di Zlatan ha cambiato parecchie cose in casa Milan: le vittorie ora arrivano in serie, e dopo tanti “bocconi amari“, anche per Samu Castillejo è arrivato il momento della rivincita.

Notizie Milan, le parole di Castillejo a Sky Sport

La panacea di tutti i mali, o quasi. Dopo la dichiarazione d’amore di Leao, anche lo spagnolo si racconta e spiega i cambiamenti a Milanello, dopo l’arrivo di Ibra, a Sky Sport: “Ibra è il primo ad arrivare. E se lo fa uno come lui, che ha vinto tutto, io che mi chiamo Samu Castillejo che faccio? Arrivo tardi? Quando sei con lui sei sotto pressione ma è una pressione positiva. Ti riprende in campo quando fallisci un controllo, ti riprende se sbagli durante il torello, non ti fa avere cali di concentrazione ed è importante. Abbiamo mangiato la merda, si può dire? Ora stiamo giocando le nostre partite più buone, le nostre qualità stanno tornando fuori. Procediamo piano, gara dopo gara, e andrà bene“.

Com’è cambiato il Milan dall’arrivo di Ibra

Lui sì che sposta gli equilibri. Prima dell’arrivo dello svedese, il reparto offensivo rossonero soffriva di una bulimia critica, con appena 15 gol segnati in 17 partite. E se i numeri nel calcio non dicono tutto, è certo che dicano tanto: in una settimana dall’arrivo di Zlatan i gol sono già 8. Più della metà di quelli segnati in più di 4 mesi di Serie A.