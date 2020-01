Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di mercoledì 22 gennaio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Mercoledì 22 gennaio 2020

14.30 Sampdoria-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.30 Picerno-Cavese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Gozzano-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Renate-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Juventus U23-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Pianese-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Catania-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Paganese-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Albinoleffe-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Sudtirol-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Olbia-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Teramo-Catanzaro (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

18.30 Lecco-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Pergolettese-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Cesena-Carpi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Ravenna-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Imolese-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Vibonese-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Bisceglie-Rende (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30 Tottenham-Norwich (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Juventus-Roma (Coppa Italia) – RAI UNO

20.45 Carrarese-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Monza-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Sambenedettese-Fano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Vicenza-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Feralpisalò-Reggio Audace (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Padova-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Casertana-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Ternana-Rieti (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Bari-Sicula Leonzio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Reggina-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Reims-PSG (Coupe de la Ligue) – DAZN

21.15 Manchester United-Burnley (Premier League) – SKY SPORT UNO

Rai Sport +HD

06:00 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 19a giornata: Germani Basket Brescia – AIX Armani Milano

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A 20a giornata

08:05 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Ottavi di Finale Inter – Cagliari

10:00 – Pallanuoto Femminile : Camp. Europei 2020 Quarti di Finale

11:20 – Ciclismo

11:50 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile seconda manche Wengen (SUI)

12:55 – Memory Review – Rullo goal serie A 20a giornata

13:00 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 142 Titisee-Neustadt (GER)

14:20 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Gigante Parallelo Maschile/Femminile Rogla (SLO)

15:55 – Pallanuoto Maschile: Camp. Europei 2020 Quarti di Finale

17:30 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Short program Men

18:25 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 recupero 20a giornata: Teramo – Catanzaro

20:25 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Short program Pairs

22:30 – Pallanuoto Maschile: Camp. Europei 2020 Quarti di Finale

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Ciclismo

00:45 – Pallanuoto Maschile: Camp. Europei 2020 Quarti di Finale

02:00 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 22a giornata

03:40 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Gigante Parallelo Maschile/Femminile Rogla (SLO)

05:10 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Short program Pairs

Sportitalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – Italiamercato

08:00 – Lo Sai Che?!

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

09:30 – Magazine Australiano

10:00 – Teleshopping

11:00 – Si Live 24 (diretta)

11:30 – Italiamercato

12:30 – Lo Sai Che?!

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Teleshopping

14:00 – Blab

14:30 – Campionato Primavera – Sampdoria vs Inter

16:30 – Teleshopping

17:00 – Calciomercato Live 1 parte

19:00 – Calciomercato Live 2 parte

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Magazine LNP

21:30 – Talk Outdoor

22:30 – Momento Social – Alfredo Pedullà

23:00 – Italiamercato

00:10 – Lo Sai Che?!