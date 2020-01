Oroscopo di domani 23 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo Giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Ti senti molto agitato! E’ normale che in questi giorni prendi più di petto certe situazioni. Nell’ambito del lavoro ci sono tante perplessità. Cerca di rimandare al fine settimana certi incontri. In questo giovedì c’è ancora molta tensione.

Toro. Questa giornata fa da preludio ad un fine settimana che può portare un po’ di agitazione. Questo weekend può sembrare una sorta di sfida. Nulla da temere sulle relazioni che funzionano. Parlate con molta attenzione.

Gemelli. Cominciamo a pensare al fine settimana. Lontananza in amore, ti manca qualcuno. Venere dissonante rappresenta una grande differenza che può tradursi in forte agitazione. Aspetta prima di dire cosa pensi veramente.

Cancro. Questa Luna ancora opposta non è così determinante. In realtà stai facendo cambiamenti importanti che riguardano la tua vita e il tuo futuro. Ci sono discussioni a lavoro, fate le cose giuste.

Leone. Non importa se le cose funzionano o no, è importante sognare per te. La massima aspirazione di tutti è concretizzare un’idea. Le persone che continuano a ripetersi le cose non andranno mai bene. E’ normale arrabbiarsi se qualcuno mette in discussione il tuo sogno. Entro l’estate potranno avvenire grandi cambiamenti.

Vergine. Avere molti pianeti favorevoli non significa solo poter cogliere certe occasioni ma anche scoprire l’altra faccia della medaglia. In questi giorni non saranno pochi quelli che scopriranno di avere avuto al proprio fianco non un amico ma una persona ostile. Il fine settimana aiuta a recuperare terreno.

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giorno nervoso e affaticato, ma quest’anno vedrà finalmente la luce. Inizi a fare grandi progetti e programmi che avranno grandi opportunità a fine anno. Il 2020 è un anno che permette di mettere da parte esperienza molto utile per il futuro.

Scorpione. In questi giorni devi ragionare bene su quelle che sono le condizioni economiche di un lavoro. Venere favorevole rimane l’effetto delle persone care, però siamo arrivati a un punti di non ritorno. Se ci sono tensioni devi stare attento. Attenzione a non fare troppo.

Sagittario. Questa seconda parte di settimana funziona meglio, spero tu stia meglio fisicamente. Il fatto di avere una Luna favorevole non può che portare in auge i tuoi sentimenti. Forse ci sono dubbi tra due persone. Attenzione ai rapporti con Gemelli e Vergine!

Capricorno. Momento particolare, la Luna è nel tuo segno. Giovedì e Saturno nel tuo spazio zodiacale, Urano e Venere favorevoli! Vedi un po’ di luce. E’ chiaro che bisogna capire le proprie capacità. Qualcosa si muove a lavoro.

Acquario. Di solito dal caos fai nascere grandi idee. Organizzati meglio e non perdere soldi ed energie. In amore non è un periodo eccezionale. Avere una Luna del segno significa essere espliciti nelle proprie emozioni, forse anche troppo.

Pesci. Quando abbiamo buone stelle non dobbiamo solamente aspettare che qualcosa accada. Se mi chiudo in casa è molto difficile trovare l’amore. Venere, Giove e Saturno favorevoli. Chi ha una storia lo conferma. Mi raccomando non puntare alle persone sbagliate.