Notizie Juventus, Raiola su Pogba fa sognare i tifosi

Ultime Juve | Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha parlato del futuro del suo assistito a Sky Sport UK

“Il giocatore e il club non sono felici, l’ambizione di entrambe le parti non sono state soddisfatte”.

In effetti il rapporto con il club inglese non è stato felice e per questo il calciatore continua a restare nel mirino di Juventus e Real Madrid. Il procuratore Mino Raiola ha parlato del futuro del proprio assistito, sottolineando il malcontento degli ultimi tempi:



“E’ tornato quando in molti pensavano che non l’avrebbe mai fatto. La gente se l’è dimenticato. Forse Ferguson non è contento che Pogba abbia firmato per il Manchester United, ma l’ha fatto. Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate”.



L’agente solleva dubbi sulla permanenza di Pogba ai Red Devils:

“Vedremo in estate se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul”.

Notizie Juventus: Raiola “chiama” Pogba

Il discorso è rinviato alla prossima estate, ma il messaggio alla società e a chi vuole prendere il centrocampista è chiarissimo.

“Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici, il mio lavoro è soddisfare entrambe le parti. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Il suo rapporto con lo United? E’ buono e professionale, onesto e amichevole. Non ho mai parlato con Solskjaer ma il mio rapporto con Woodward è trasparente”.