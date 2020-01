Tweet on Twitter

Notizie Juventus, infortunio per Danilo in Juve-Roma: ecco le sue condizioni

Notizie Juventus, infortunio Danilo | Il calciatore della Juventus, il brasiliano Danilo, ha terminato anzitempo la sua partita. Continuano i problemi per gli esterni, perché il difensore laterale è uscito al minuto 41 per infortunio. Maurizio Sarri è stato costretto a sostituirlo, inserendo al suo posto il colombiano Cuadrado. Per il tecnico di Figline si riaprono nuovi problemi legati agli infortuni, con la sfida di Napoli alle porte.

Ultime Juventus, infortunio Danilo all’Allianz Stadium: le condizioni del brasiliano

Mentre la sua squadra è avanti sulla Roma, il calciatore della Juventus ha tirato su la bandiera bianca. Si è fermato al minuto 41 il terzino dei bianconeri, Danilo. Match di Coppa Italia contro la Roma che termina in anticipo per lui, perché il giocatore si è accasciato a terra, chiedendo subito il cambio al suo staff. Per il terzino si tratta di un problema di natura muscolare, nelle prossime ore e magari già nel corso della partita, si saprà di più. Possibile invece che, già nella mattinata di domani, verranno sostenuti gli esami strumentali che diranno di più sull’infortunio del classe ’91.

Situazione che si complica ancora di più per Maurizio Sarri: la preoccupazione più grande è sulle condizioni proprio di Danilo, perché De Sciglio è ancora ai box per il fastidio muscolare legato agli adduttori e i terzini a disposizione sono soltanto Cuadrado – che si è adattato negli schemi di Sarri in qualità di esterno basso – e Alex Sandro.